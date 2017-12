Revelan los nominados a los Globos de Oro

La temporada de premios cada vez está más cerca, Lla Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) dio a conocer a los nominados de la 75ᵃ edición de los Premios Globos de Oro, este lunes 11 de diciembre, la gala se llevará a cabo el próximo 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y quien sucederá a Jimmy Fallon como anfitrión será el presentador televisión y comediante Seth Meyers.

Esta vez el director mexicano Guillermo Del Toro arrasó con las nominaciones de la mano de su obra La forma del Agua, además de estar en la categoría mejor director posee seis menciones más.

En esta categoría, Del Toro competirá con McDonagh director de Three Billboards (Tres anuncios por un crimen), Christopher Nolan con Dunkirk

(Dunkerque), Ridley Scott con su obra All the Money In the World (todo el dinero del mundo) y Steven Spielberg con The Post en español: Los archivos del Pentágono.

Asimismo, la cinta apostará a un galardón junto a Call Me by Your Name, Dunkirk, The Post y Three Billboards a mejor película (drama), estas dos últimas ocupan el segundo lugar con más nominaciones con seis cada una.

The Post, Three Billboards y La forma del agua, finalmente competirán en la categoría mejor guion junto a Lady Bird y Molly’s Game (Apuesta maestra en español).

Por su parte, entre los candidatos a mejor película (comedia/musical) The Disaster Artist, Get Out (¡Huye! en América Latina y Déjame salir en España), The Greatest Showman (El gran showman) I, Tonya (“Yo, Tonya”) y Lady Bird rivalizan por el galardón.

Latinoamérica está presente, el film titulado Una mujer fantástica del director chileno Sebastián Lelio compite este año como mejor película de habla no inglesa junto al film de Camboya First They Killed My Father (Primero mataron a mi padre) la cinta alemana Aus dem Nichts, In the Fade (De la nada), Nelyubov, Loveless en español Sin amor (Rusia) y The Square: la farsa del arte de Suecia.

Finalmente, en la categoría mejor película animada se disputa por el galardón la favorita de Disney Pixar y película más taquillera de la historia de México: Coco.

Con respecto a las categorías de televisión, Big Little Lies, de HBO, lidera las nominaciones con 6 menciones, la miniserie protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Alexander Skarsgaard, competirá en la categoría mejor miniserie con Fargo, Feud: Bette and Joan, The Sinner y Top of the Lake.

Siendo esta cadena la que posee más nominaciones con un total de 12, seguida por Netflix con nueve nominaciones.

En la categoría mejor drama se mencionan series de larga trayectoria como Game of Thrones, The Crown, Stranger Things, This is Us y la serie debut y ganadora de mejor drama en los Emmy The Handmaid’s Tale.

Por su parte, en comedia hay más novedad con SMILF, estrenada hace un mes y The Marvelous Mrs. Maisel. Asimismo, en mejor comedia compiten Master of none, Will and Grace y Black-ish.